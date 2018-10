Les sous-sols de nombreuses maisons du secteur Kingsbridge ont été inondés.

C'était l'enfer, de l'eau partout , raconte le sinistré Burk Dahmann, qui a passé son dimanche de l'Action de grâce à nettoyer le sous-sol de sa demeure.

M. Dahmann et sa femme avaient emménagé dans la maison il y a un an et demi et venaient de repeindre et de meubler leur sous-sol.

En quelques minutes, il y avait huit pouces [d'eau dans le sous-sol]. Burk Dahmann, sinistré

Une rue inondée à Amherstburg, samedi soir Photo : Mary Ann Rampersaud et Beth Ruston

De précieuses photos

Le sinistré a eu le temps de transporter un canapé en cuir au rez-de-chaussée, mais a perdu, en plus du tapis du sous-sol, un fauteuil, des tables de nuit et une commode que son épouse et lui avaient achetée après s'être mariés.

Mais ce qui l'attriste le plus : de nombreux albums de photos de famille, certains remontant aux années 1970, ont été trempés. Son épouse et sa fille ont étalé les milliers de photos sur le plancher un peu partout à l'étage pour tenter de les faire sécher.

La famille Dahmann a étalé les photos endommagées au sol pour tenter de les faire sécher. Photo : Fournie par Burk Dahmann

Les rues du quartier étaient couvertes d'eau [samedi soir] , raconte Mary Ann Rampersaud du groupe Facebook appelé Windsor Essex Storm & Environment Enthusiasts (WE SEE).

Des précipitations de près de 35 mm de pluie ont été enregistrées à l'aéroport de Windsor à proximité.

De son côté, M. Dahmann indique qu'il passera le reste de la semaine à aérer son sous-sol et à arracher tout autre morceau d'isolant mouillé, en plus de poursuivre ses démarches auprès de sa compagnie d'assurance.