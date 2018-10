Des pêcheurs d’Arisaig, petite localité le long du détroit de Northumberland, ont identifié la victime comme étant Stevie MacInnis, qui exploitait une entreprise de pêche sportive au thon, McInnis Bluefin Tuna Charters.

D’après le président de l’Association des pêcheurs d’Inverness Sud, Jordan MacDougall, la victime s’est empêtrée dans un filet de pêche et a été entraînée dans la mer, samedi matin.

Son corps a été repêché et ramené à terre, à Port Hood.

Un pêcheur « hors pair »

Un confrère de Stevie MacInnis affirme qu’il était accompagné de clients, sur son bateau, lorsque la tragédie s’est produite.

Les [accidents] peuvent arriver tellement vite dans notre industrie , dit Blaise Boyd, qui dirige aussi une petite entreprise de pêche sportive. Il faut toujours être sur ses gardes!

Stevie MacInnis, selon lui, était un pêcheur hors pair. Il était probablement le meilleur pêcheur de thon de la région. Il pouvait attraper des thons qui échappaient aux autres.

Sécurité : le bilan s'améliore selon un pêcheur

Selon Jordan McDougall, l’année 2018 n’a pas été très bonne sur le plan de la sécurité des pêcheurs, mais l’industrie fait des progrès en la matière, selon lui.

On s’améliore sur certains points. Par exemple, les pêcheurs portent les gilets de sauvetage, il y a plus de radeaux de sauvetage à bord des bateaux et plus de formation.

Ces mesures n’éliminent toutefois pas tous les dangers, précise-t-il. Vous n’avez qu’à poser le pied au mauvais endroit, au mauvais moment et voilà le résultat.

Le ministère provincial du Travail dit avoir ouvert une enquête.