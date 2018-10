Davantage connus pour leur approche humoristique à l’écriture et leurs paroles versant souvent dans l’absurde, les gars d'Alaclair précisent qu’ils ne font pas du rap seulement pour faire danser.

« En 2018, il y a beaucoup de gens qui n’écoutent plus les paroles, incluant nous parfois », se désole Ogden, l’un des cinq membres du collectif dont le précédent opus a été couronné meilleur album hip-hop au Gala de l'ADISQ 2017.

« Si, à la première écoute, une phrase ne passe pas du point A au point B pour expliquer un sens clair, ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de sens, poursuit-il. Les gens sont capables d’être mis au défi pour trouver eux-mêmes le sens d’une phrase. »

Ci-dessous, le clip de FLX, une pièce de leur nouvel album :

Le rap québécois exporté en Europe

Alaclair Ensemble a fait le choix inhabituel de présenter son nouvel album d’abord en Europe, plutôt que de tenir son premier lancement au Québec. Ce sera leur troisième tournée sur le Vieux Continent.

« On a une belle réponse, indique Eman, membre du collectif. Ce n’est rien d’immense pour nous, mais c’est du défrichage. »

« On était surpris, renchérit Claude Bégin, autre membre de la troupe, au sujet de leurs deux premières visites en Europe francophone. On ne s’attendait pas à un public, mais Internet a fait sa job. » Leur pièce Ça que c’tait a particulièrement bien voyagé et son clip a été visionné plus d’un million de fois sur YouTube à ce jour.

Le collectif lancera officiellement son nouvel album à Montréal le 30 novembre, au Club Soda.