Le propriétaire, Gerd Skof, 76 ans, a acheté la propriété avec sa femme en 1987, mais le lieu n’a jamais été un jardin d’Eden pour le couple.

Aujourd'hui, la grange est abandonnée, envahie par la végétation, et les autres bâtiments sont délabrés. Pour tenir à l’écart les férus d’histoire, M. Skof a installé des affiches défense d’entrer . Quand les curieux ont commencé à sauter par dessus la clôture près du cimetière familial de la famille McIntosh, il a ajouté des clôtures.

Aujourd’hui, des pommiers McIntosh ne sont pas récoltés et des centaines de kilos de fruits pourrissent sur le sol. Certains des pommiers sont envahis par la végétation, tout comme les poiriers et les pruniers alors que le verger retourne tranquillement à l’état pur.

Certaines des infrastructures originales sont tombées au gré du vent et d’autres sont appelées à faire de même après avoir été longtemps négligées.

Malgré tout, la propriété de 5,5 hectares est à vendre pour 875 000 $.

La propriété de 5.5 hectares est à vendre pour 875 000 dollars.

La faute des autres

M. Skof, un ancien comptable et propriétaire de logements qui a émigré au Canada en provenance d’Autriche, est parti de là voilà deux ans. Lui et sa femme se trouvaient trop loin des services comme l’hôpital.

Le propriétaire jette le blâme sur d’autres — des entrepreneurs qui ne venaient pas, ou d’autres qui venaient, mais faisaient du mauvais travail.

À un moment, quelqu’un est entré par effraction et a volé une fournaise. Qu’est-ce qu’on peut faire? , a soupiré le septuagénaire.

L’histoire de McIntosh

Les pommiers ont perduré sur le terrain, avec ou sans aide, pendant plus de deux siècles.

Après des problèmes familiaux, John McIntosh, 19 ans, avait quitté New York et s’était établi près d’Iroquois, en Ontario, en 1796. En 1811, il a emménagé dans le secteur qui est aujourd’hui Dundela, où, alors qu’il travaillait dans la forêt, il a découvert des graines de pommiers et les a transplantés.

L’une de ces pousses a survécu. Les pommes au coeur tendre produites par le pommier étaient la combinaison parfaite entre l'acidulé et le sucré.

La plaque qui marque l'emplacement du pommier McInstosh original. Photo : Radio-Canada/Stu Mills/CBC

En 1835, le fils de John McIntosh, Allan, avait appris comment cloner des arbres en greffant les tiges.

La famille a établi la pépinière « McIntosh Red » et Allan, un prédicateur itinérant, a partagé la bonne nouvelle de ce fruit au fil de ses voyages.

Pendant ce temps, l’arbre original a continué de produire des pommes jusqu’à ce qu’il soit endommagé par un feu et qu’il tombe en 1909 ou 1910.

Des personnes endeuillées ont placé une pierre tombale près de la souche de l’arbre. Aujourd’hui, cette plaque est empreinte d’une couche de mousse lichen et les mots sont difficiles à déceler : « Le site du pommier McIntosh original 1811-1906. »

En 1912, une seconde plaque commémorative du lieu de naissance de la pomme McIntosh a été installée à l’avant de la propriété.

Délabré depuis trop longtemps

Toutes ces années plus tard, le prix demandé par M. Skof fait sourciller ses voisins. M. Skof ne dit pas combien il a payé pour ce terrain. Je ne me souciais pas du prix , a-t-il dit.

Le terrain est délabré depuis trop longtemps , a dit Dean Beckstead, le copropriétaire du verger Smyth's Apple Orchard, entreprise familiale tout près d’où les pommiers McIntosh ont été clonés à partir de l’arbre original.

Qui voudrait prendre ça en main et devoir tout nettoyer? Ça prendrait une somme d’argent incroyable et du travail acharné pour rendre le lot présentable et tenter de faire quelque chose avec , a dit M. Beckstead.

Entre temps M. Skof indique qu’il est quelque peu réticent face à la vente de la propriété en raison de la taxe sur le gain en capital, néanmoins le terrain a beaucoup de potentiel , laisse-t-il entendre.

Si quelqu’un décide d’installer une presse à cidre et d’ouvrir l’établissement au public pour des visites, ça ne sera pas lui. Il ne souhaite pas, non plus, vendre sa propriété au gouvernement, en partie pour ne pas rouvrir d’anciennes plaies auprès de l’Agence du revenu du Canada, et en partie par manque de confiance envers les autorités.

Par le passé, M. Skof a rejeté une offre de la part du maire de South Dundas — dont Dundela fait partie — pour rendre la propriété plus invitante pour les touristes.

Je ne m’associerai pas avec le gouvernement. Je ne leur fais pas confiance , a-t-il indiqué.

Le fédéral n’est pas intéressé

En 1962, la Fondation du patrimoine de l’Ontario a érigé une plaque à l’extérieur de l’ancienne propriété des McIntosh et en 2001, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada a dévoilé une autre plaque dans un parc à proximité, déclarant la découverte de la pomme un évènement historique national. Toutefois, la propriété elle-même n’a pas été désignée lieu historique.

Dans un courriel, Parcs Canada a indiqué qu’acquérir et développer une propriété à portée historique est rarissime .

Daniel Savoie, un porte-parole de Patrimoine canadien, a soutenu que la pomme McIntosh n’avait pas la signification historique du castor ou du Bluenose et que, à ce moment-ci, le gouvernement du Canada ne souhaite pas adopter de nouveaux symboles officiels .

Une honte

En ajoutant des pommes McIntosh dans une boîte de la marque Smyth, M. Beckstead a haussé les épaules.

Pour moi, ce n’est qu’un autre terrain avec deux monuments dessus. Ça restera probablement comme ça à jamais , a-t-il jugé. C’est une honte de voir quelque chose comme ça.

