Par un certain humour et par la créativité, l'équipe de la Société pour la nature et les parcs (SNAP) espère que les visiteurs prendront conscience des bienfaits de la nature.

« L'idée, c'est que les gens reconnectent avec la nature et de la remercier, mais aussi de la défendre », résumé la chef d'équipe du projet, Caroline Côté-Larose.

L'activité a donné lieu à des scènes cocasses, car certains marcheurs ne se sont pas gênés pour serrer un arbre dans leurs bras.

« La nature nous apporte énormément de sérénité, pour réfléchir et avoir un rapport sensible. On est très chanceux d'avoir des parcs comme celui ici. Il faut en profiter », souligne une randonneuse.

Les enfants, comme les adultes, étaient aussi invités à écrire des souhaits pour l'avenir de la planète pour ensuite les partager sur les réseaux sociaux.

La date du 7 octobre - veille de l'Action de grâce - n'a pas été laissée au hasard. Historiquement, cette date désigne une célébration de la nature. Autrefois, cette journée était dédiée à la célébration des récoltes.

Des marcheurs signent le "Livre dehors" dans le parc national du Mont-Orford. Photo : Radio-Canada

De l'amour pour la nature

Le Québec est présentement sous les objectifs établis à l'international quant à la superficie d'aires terrestres et marines protégées, ajoute Caroline côte-Larose.

« Au Japon, les médecins prescrivent des bains de forêts aux gens déprimés. Là-bas, c'est reconnu », donne-t-elle en exemple pour prouver l'importance de la nature pour la santé physique et psychologique.

Des fonds sont aussi amassés dans le cadre de cette campagne.L'objectif de la SNAP est d'atteindre 40 000 $.

L'argent servira à réaliser des missions scientifiques dans les parcs du Québec en lien avec la conservation des espèces fauniques et à proposer des activités d'immersion en nature aux jeunes.