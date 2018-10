Son cas est particulièrement décourageant à la Société protectrice des animaux (SPA) de Québec, qui peine à lui trouver la famille dont il a besoin.

Et son histoire n'est pas unique. Selon la SPA de Québec, un chien sur dix envoyé en adoption est ramené à l'organisme, faute d'un mariage harmonieux.

Pour s'attaquer au problème, deux éducatrices en comportement canin seront formées.

Leur travail permettra d'évaluer les besoins de chaque chien du refuge, et ainsi trouver le meilleur milieu de vie.