La fin de l'année 2016 et le début de 2017 ont été plutôt éprouvants pour Line Corneau. Sa soeur, la peintre Joanne Corneau, s'est éteinte et quelques jours plus tard son frère, le psychanalyste Guy Corneau, est décédé tout aussi subitement. Aujourd'hui, l'âme de son frère revit à travers les pages de ce nouveau livre.

Une conférence et une pièce de théâtre réunies en son honneur, raconte Line Corneau.

Avec Guy on a beaucoup parlé de son livre. Donc, je me disais qu'on avait tout le matériel pour offrir ça aux gens, pour les gens qui l'ont toujours suivi. Line Corneau

L'amour dans tous ses états est une pièce co-écrite par Guy Corneau la comédienne Danielle Proulx. La pièce est d’ailleurs toujours jouée en France.

C'est un hommage à lui, à son écriture et au théâtre. C'est vraiment un livre complet dans ses deux passions. Line Corneau

Guy Corneau a marqué beaucoup de gens par ses écrits et ses conférences, notamment avec Père manquant fils manqué. Des fidèles qui pourront enfin le retrouver le temps d'une lecture.

On savait qu'il était aimé, mais on a vu qu'il était vraiment aimé quand il est décédé. Vraiment, faire un livre comme ça, ça nous aide aussi à faire notre deuil.

Des discussions sont en cours afin que la pièce L'amour dans tous ses états soit présentée au Québec. Quant au livre, celui-ci est en vente dans les librairies depuis le 3 octobre.

D'après le reportage de Rosalie Dumais-Beaulieu