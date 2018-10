C’est avec cet appel solennel que les experts en changements climatiques les plus influents du monde interpellent les décideurs de toutes les nations.

Dans un rapport de 400 pages, dont le « résumé à l'intention des décideurs politiques » est publié dimanche, les scientifiques exposent les nombreux impacts déjà à l'oeuvre, et notamment la menace d'emballement au-dela de 1,5°C de réchauffement (par rapport aux niveaux pré-industriels) : vagues de chaleur, extinctions d'espèces, ou déstabilisation des calottes polaires, source de montée des océans sur le long terme.

Les 91 auteurs du GIEC citent 6000 sources scientifiques.

Leur rapport rigoureux a pour but de « donner aux décideurs les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions qui s'attaqueront aux changements climatiques », comme l’explique Debra Roberts, coprésidente d’un des groupes de travail du GIEC.

Les prochaines années sont parmi les plus importantes de notre histoire. Debra Roberts, coprésidente d’un des groupes de travail du GIEC

Si les États s'en tiennent à leurs engagements de réduction d'émissions pris dans le cadre de l'accord de Paris en 2015, ce sera +3°C à la fin du siècle.

Quelles solutions?

Alors que faire, tandis que 2017 a encore vu les émissions mondiales liées à l'énergie repartir à la hausse?

Pour le GIEC, pour rester à 1,5°C, les émissions de CO2 devront chuter drastiquement dès avant 2030 (-45% d'ici 2030) et le monde atteindre une « neutralité carbone » en 2050 (autrement dit, il faudra cesser de mettre dans l'atmosphère plus de CO2 qu'on ne peut en retirer, et ne plus se permettre que des émissions « résiduelles »).

Villes, industries, énergie, bâtiment... tous les secteurs sont appelés à s'atteler à de « profondes réductions d'émissions » : rester à 1,5°C demandera « une transition rapide et de grande portée », d'une ampleur « sans précédent ».

Le GIEC insiste sur l'énergie - charbon, gas, pétrole étant responsables des trois quarts des émissions. Et propose plusieurs scénarios chiffrés incluant différentes combinaisons d'actions.

« Le rapport donne aux décideurs politiques l'information dont ils ont besoin pour prendre des décisions pour lutter contre le changement climatique tout en considérant aussi les besoins des populations », explique la sud-africaine Debra Roberts.

Le GIEC répond ainsi à une requête qui lui a été adressée par les nations signataires lors de l’adoption de l’Accord de Paris en 2015 : analyser les effets d’un réchauffement climatique de 1,5 °C, mais aussi expliquer l’ampleur des efforts qui devraient être déployés pour limiter le réchauffement sous cette ambitieuse limite.

Chaque fraction de degré compte

D'après les graphiques diffusés, les risques d'un réchauffement de 2°C sur les coraux des eaux chaudes où sur la région de l'Arctique serait « très élevés ». Les risques seraient « élevés » en ce qui concerne l'augmentation du niveau des océans et les événements météorologiques extrêmes.

« Chaque petit accès de réchauffement supplémentaire compte, d'autant que passer 1,5°C accroît le risque de changements profonds voire irréversibles, comme la perte de certains écosystèmes », explique Hans-Otto Pörtner, co-président de cette session du GIEC qui a réuni chercheurs et représentants des Etats toute la semaine dernière en Corée du sud.

Réspecter les objectifs

En signant l’Accord de Paris, au terme de la COP21, les États signataires se sont engagés à maintenir la hausse de la température globale « nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation des températures à 1,5 °C ».

La mention du seuil maintenant bien connu de 1,5 °C avait été obtenue par les petits États insulaires, dont l’existence même de certains est menacée par la hausse du niveau des océans.

Cette limite n’est cependant pas symbolique, et les experts du GIEC insistent sur l’importance de chaque fraction de degré Celsius de réchauffement sur « les écosystèmes, la santé et le bien-être humains ».

Le respect de cet objectif requerra cependant des actions radicales; il faudra réduire nos émissions nettes de CO2 de 45 % par rapport au niveau de 2010 d’ici 2030 et que l’humanité soit carboneutre en 2050. Dans un peu plus de 30 ans, il faudrait donc que chaque tonne de CO2 émise dans l’atmosphère par les humains soit ensuite retirée.

« Y arriverons-nous à temps? Personne ne sait », dit Kaisa Kosonen, reponsable climat pour Greenpeace.

Ce qui compte maintenant est que nous décidions d'essayer et que nous en fassions notre priorité. Seulement alors aurons-nous une chance de nous protéger des impacts que la science nous annonce. Kaisa Kosonen, reponsable climat pour Greenpeace