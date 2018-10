Certains ne croyaient tout simplement pas la nouvelle. On pensait que c’était une blague quand [une personne à qui on parlait au téléphone] a dit ''la maison secoue''. On disait ''ben oui, ben oui'' et puis là, la communication a été coupée , a raconté Jocelyne Constant.

Le tremblement de terre de magnitude 5,9 aurait fait 14 morts, selon les plus récentes informations. Or, Mme Constant croit que davantage de victimes seront dénombrées. Le pays n’a pas la capacité d’évaluer quelque chose [d'une telle ampleur] tout de suite , a-t-elle fait valoir.

D'ailleurs, ce deuxième tremblement de terre majeur en huit ans l'a ébranlé jusqu'à la foi. Mme Constant se demande si elle prie de la bonne façon à la suite de cette nouvelle tragédie. Est-ce qu’on doit prier différemment? Est-ce qu’on prie de la mauvaise façon? Qu’est-ce qui arrive à un pays? Qu’est-ce qui arrive à une nation?

L'abbé Joseph-Lin Eveillard est d'avis que les croyants devraient en effet revoir leur façon de prier. Bien des fois, nous disons ''prions pour Haïti. Prions pour Haïti''. Mais ce serait mieux de dire ''prions pour le changement des coeurs! Prions pour le changement des esprits!'' Selon lui, la corruption, la dureté, la méchanceté et l’idolâtrie sont des éléments qui détruisent son pays d'origine.

Ça me fait pleurer, du fond du coeur. Ça me fait mal. Joseph-Lin Eveillard, abbé

Entre méfiance et générosité

« La corruption, la dureté, la méchanceté, l’idolâtrie, ce sont des éléments qui détruisent un pays », a dit l'abbé Joseph-Lin Eveillard. Photo : Radio-Canada

L'abbé Eveillard est méfiant face aux organismes d'aide. Il ne fait confiance qu'à la Croix-Rouge et à Développement et paix, l'organisme officiel de solidarité internationale de l'Église catholique au Canada.

Il craint que beaucoup d’organisations, de gens et d’hommes politiques profitent de ces moments tragiques pour s’enrichir. C’est ça le problème , dit-il. Il croit que la nourriture et les médicaments ne seront pas utilisés pour soigner les malades et les sinistrés. Vous allez voir , prévient-il.

L'homme du clergé n'est d'ailleurs pas le seul à se méfier des organismes. En 2010, on avait ramassé beaucoup d’argent, mais je pense que cet argent-là, le peuple n’en a pas bénéficié , a notamment fait valoir Marie-Élise Jules à son arrivée à l'église.

On veut remonter la pente. Subir un autre tremblement de terre, c’est catastrophique. Ça me touche. Marie-Élise Jules, membre de la communauté haïtienne d'Ottawa

Par ailleurs, il s'avère difficile pour le pays de se remettre sur pied alors que ses infrastructures sont inadéquates, selon des membres de la diaspora.

Jean-Sylvio Étienne souhaite que les Haïtiens « prennent leur responsabilité » pour doter le pays d’infrastructures, pour pouvoir en faire face à ces catastrophes quand elles surviennent. Photo : Radio-Canada

Haïti est un pays fragile, selon Jean-Sylvio Étienne, qui affirme que le pays n'a pas d'infrastructures . Il souhaite que les Haïtiens prennent leur responsabilité pour pouvoir faire face à ces catastrophes quand elles arrivent.

Avec les informations de Martin Robert