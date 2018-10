Denis Henry est fier d'avoir couru le 10 kilomètres au Marathon de Rimouski.

À pareille date l'an dernier, il n'a pas pu franchir le fil d'arrivée du demi-marathon. Un arrêt cardiaque l'a arrêté au 17e kilomètre de la course.

Je me suis écroulé tout simplement , se rappelle-t-il.

Le coureur Denis Henry Photo : Radio-Canada

Malgré cet incident, le coureur garde un bon souvenir des soins qu'il a reçus. Il y avait deux coureurs qui s'en venaient derrière et ils ont commencé les manoeuvres, puis après ça, c'est l'enclenchement, l'urgence, etc. et tout s'est bien déroulé par après , décrit-il.

Il s'en est tellement bien remis qu'il aurait d'ailleurs voulu tenter sa chance à nouveau sur le demi-marathon.

J'aurais beaucoup aimé ça, mais mon cardiologue veut pas. Il a dit : non, 10 kilomètres, tiens-toi à ça , admet Denis Henry.

Quand on est entre les mains de professionnels, ça se déroule bien habituellement. En tout cas, pour moi, ça s'est bien déroulé. Denis Henry, coureur

Cette intervention rapide des services d'urgence du marathon lui a probablement sauvé la vie.

C'est après un incident survenu il y a quatre ans que l'organisation du marathon a décidé de se doter d'un plan d'urgence.

Une mère est venue me voir, elle cherchait sa fille. On avait un temps de passage pour le demi-marathon, mais clairement sa fille aurait dû être arrivée. Finalement, on a appris qu'elle était à l'urgence pour une entorse , se souvient le coordonnateur du Marathon de Rimouski, Sébastien Bolduc.

Le coordonnateur du Marathon SFL de Rimouski, Sébastien Bolduc Photo : Radio-Canada/François Gagnon

Cette année, 27 professionnels de la santé ont été embauchés pour assurer la sécurité des coureurs.

On a des futurs paramédics ambulanciers, on a beaucoup d'ambulanciers également , précise le responsable des soins du Marathon, Pascal Dumont.

On a une clinique médicale tout équipée à la ligne d'arrivée avec des médecins, des infirmières, des physiothérapeutes aussi. Pascal Dumont, responsable des soins au Marathon de Rimouski

Un défibrillateur est mis à la disposition des professionnels de la santé à tous les points de ravitaillement de la course et des patrouilleurs à vélo surveillent l'état de santé des participants.

Chaque point du parcours est couvert chaque 7 à 10 minutes maximum, ce qui veut dire que si jamais il devait se présenter un incident, on va être en mesure d'intervenir rapidement , explique le coordonnateur.

L'année 2017 est venue confirmer la pertinence de l'initiative puisque c'est ce plan d'urgence qui a permis une intervention rapide auprès de Denis Henry.

Avec les informations de Marie-Christine Rioux