Brett Kavanaugh, nouveau juge à la Cour suprême

Le juge Brett Kavanaugh a été nommé par le président Donald Trump le 9 juillet dernier. L'annonce avait été faite depuis la Maison-Blanche. Photo : AFP/Getty Images/Saul Loeb

Les allégations d'agression sexuelle et le témoignage de Christine Blasey Ford devant le Sénat américain n'y auront rien changé : les sénateurs ont approuvé samedi, à 50 voix contre 48, la nomination de Brett Kavanaugh à la plus haute cour des États-Unis. Le président Donald Trump s'est ensuite empressé de parapher l'acte de nomination, conférant à la Cour suprême un biais conservateur de 5 voix contre 4 pour les années à venir.

La terre tremble de nouveau à Haïti

Des résidents constatent les dégâts subis par une école effondrée à Gros Morne en Haïti à la suite du séisme de magnitude 5,9 qui a secoué la région samedi soir. Photo : The Associated Press/Dieu Nalio Chery

La Perle des Antilles a été ébranlée par un séisme de magnitude 5,9 qui a principalement frappé le nord de l'île, faisant au moins 14 morts et 135 blessés. Plusieurs bâtiments, dont un auditorium, se sont effondrés sous la puissance du tremblement de terre. Le drame a ravivé la terreur suscitée par le séisme de magnitude 7,0 survenu en 2010, qui avait entraîné la mort d'environ 300 000 personnes.

À quand la décroissance?

Malgré la croissance économique à l'échelle mondiale, les inégalités économiques et sociales continuent de persister. Photo : getty images/istockphoto/MicroStockHub

Face aux dérives du capitalisme et de la consommation effrénée, les participants au premier Festival de la décroissance, qui avait lieu cette fin de semaine à Montréal, proposent une révolution économique et sociale visant à réduire les inégalités et à retarder une éventuelle catastrophe écologique provoquée par la surexploitation des ressources naturelles.

« Disparu » en Chine, le président d'Interpol démissionne

L’épouse de Meng Hongwei affirme avoir récemment reçu des menaces via les réseaux sociaux et par téléphone », selon le ministère français de l’Intérieur. Photo : Reuters/POOL New

Interpol a annoncé dimanche avoir reçu et accepté la démission de son président, Meng Hongwei, dont on était sans nouvelles depuis la fin septembre, et qui fait l'objet, selon les autorités chinoises, d'une enquête pour corruption. La femme de l'ex-président affirme que celui-ci disait craindre pour sa sécurité peu de temps avant sa disparition.

20 morts dans un accident de limousine

De nombreux véhicules des services d'urgence se sont rendus sur les lieux de l'accident qui a fait 20 morts. Photo : Associated Press/WTEN

Une limousine aurait dévalé une pente à grande vitesse, dans une petite ville du nord de l'État de New York, pour terminer sa course dans le stationnement d'un commerce. Les 18 passagers ont été tués dans l'accident, tout comme deux passants qui se trouvaient sur le chemin du véhicule.

Bonne semaine!