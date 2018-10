Un texte de François Robert

Lors de la grande finale, Les batteurs de fans ont défait une autre équipe de Montréal, Les Ramanchés, par la marque de 4 à 3.

Ce tournoi est devenu une véritable tradition de la semaine de l’Action de grâce pour la Ligue d’improvisation de Sept-Îles qui organise le tournoi pour les amateurs d’improvisation de la région.

C’est aussi au grand plaisir des nombreuses équipes de l’extérieur qui reviennent année après année.

Le tournoi regroupait cette année des équipes de Sept-Îles, Montréal, Rimouski, Gaspé et Québec.

L'improvisatrice Caroline Dumont de l'équipe qui représente Sept-Îles souligne qu'il est rare que l'esprit compétitif prenne le dessus au Dindon Doré.