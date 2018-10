Quand j’étais jeune, il n’y avait pas énormément de possibilités pour s’entraîner au basket , raconte George Serresse. Le joueur du Five de Sudbury a passé sa fin de semaine sur un terrain du Collège Cambrian à entraîner de jeunes aspirants basketteurs. Selon lui, cette discipline prend de plus en plus d’ampleur à Sudbury.

[Ce genre d’initiative] permet au basket de grandir à Sudbury. George Serresse, joueur du Five

L’académie de basketball a été créée au mois de mai dernier pour valoriser le développement de ce sport et démontrer que Sudbury est une ville professionnelle , explique Alex Berthiaume, un des entraîneurs de l’académie Northern Lights.

Une session d'entraînement organisée par l'académie de basket Northern Lights. Photo : Radio-Canada/Justine Cohendet

Avec ce programme, les fondateurs de l’académie espèrent former des joueurs capables de se rendre au niveau professionnel.

Dimanche, une quarantaine de jeunes ont participé aux entraînements.