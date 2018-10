Malgré le temps gris, une quarantaine d'enthousiastes ont suivi une courte formation pour assimiler les rudiments du métier de viticulteur et vivre l'expérience des vendanges.

« Ils sont ici pour voir la procédure pour mettre le vin en bouteille, de A à Z. C'est un travail assez simple et qui est agréable », assure le superviseur des champs, Alain Ouellet.

Les quelques passionnés ont récolté environ 1000 livres de raisin, un petit coup pouce pour les entrepreneurs qui en cueilleront plus de 220 000 livres au total­.

« C'est un peu une fête, assure le copropriétaire du vignoble, Léon Courville. Les vendanges, c'est le résultat d'un long labeur et un peu pour tout le monde, c'est un peu mystique. »

Des dizaines de milliers de livres de raisins sont récoltées chaque année au vignoble Léon Courville. Photo : Radio-Canada

Redécouvrir les vins québécois

Cette brève immersion d'une journée permet aux participants de mieux saisir l'ampleur des efforts déployés par les producteurs afin de produire une seule bouteille de vin.

« On a bien hâte de voir l'année prochaine et dans quelques années, de boire le vin auquel on a participé à la récolte », explique l'un d'eux.

Surtout que la saison a été exceptionnelle pour plusieurs vignerons québécois ce qui aura un impact sur la qualité et le goût du vin produit cette année.

« On a une année atypîque, avec des caractéristiques différentes de ce à quoi nous sommes habitués. Sur le plan gustatif, on sera dans un monde un peu plus enrichi », conclut le copropriétaire.

Cette activité inspire chez les gens un contact avec la nature. C'est un produit qui est noble. Léon Courville, copropriétaire