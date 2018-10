Un texte de Boualem Hadjouti

C'est ce qui ressort du bilan annuel 2017-2018 présenté le 18 septembre lors de l'assemblée générale de la SDT-SADC.

L'argent provient des fonds gérés par la SDT-SADCT destinés à aider les entreprises dans leur démarrage ou des acquisitions.

54 % des projets aidés sont dans le commerce et service, 25 % dans l'agroalimentaire, suit le tourisme, la forêt et le secteur manufacturier.

La directrice général de la SDT, Nadia Bellhumeur parle d'une baisse des investissements dans la région.

C'est une [année qui est en baisse], constate Nadia Bellhumeur. Ça s'explique principalement par le plein emploi, la pénurie de main-d'œuvre ça fait qu'on a moins d'investissements quand on est déjà en pénurie de main-d'œuvre, les entreprises ne prennent pas de l'expansion, les postes sont plus difficiles à combler et on a déjà moins de gens d'affaires qui démarrent des entreprises.

Par ailleurs, Nadia Bellhumeur a remarqué une hausse des demandes d'aide au développement d'entreprises des personnes issues des communautés autochtones.

Nous on soutient beaucoup [et on accompagne] des projets autochtones à la SDT. Nadia Bellhumeur