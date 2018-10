Il s'agit là de la hausse la plus importante au Québec, dont les terres ont connu une hausse moyenne de 8,2 % la même année.

De nombreux agriculteurs de la région dénoncent la situation, puisque les terres ne sont plus abordables pour eux.

C'est un frein au développement des entreprises agricoles sur le territoire. Martin Lamy, producteur laitier de Yamachiche

Cette hausse s'expliquerait notamment par le rachat des terres, à gros prix, par des fonds d'investissement.

C'est des fonds d'action qui achètent une terre agricole dans le but de spéculer sur sa valeur future. Nous notre but, quand on achète une terre, c'est de la cultiver et de la transmettre à la génération future , indique Jean-Félix Morin, producteur laitier de Saint-Boniface.

Pour en vivre de cette terre-là, il faut générer des revenus qui viennent de la terre pour être capable de la payer. Tandis que les fonds de placement, ils ont de l'argent, il la laisse dormir là et ils vont chercher un profit plus tard , explique Martin Lamy, un producteur laitier de Yamachiche.

Le maire de Saint-Barnabé, Michel Lemay, qui est aussi producteur laitier, constate également cette hausse de prix.

Lors de la publication du dernier rôle municipal, la valeur des terres agricoles de sa municipalité avait grimpé de 40 %. Cela représente selon lui une pression supplémentaire pour les agriculteurs, qui doivent payer plus de taxes.

Si on veut vraiment au Québec garder le contrôle de nos fermes, il va falloir trouver une solution. Il faut qu'on aille un examen de conscience , croit-il.

Les agriculteurs rencontrés par Radio-Canada demandent au gouvernement de limiter l'achat de terres agricoles à 100 hectares par personne ou par groupe d'investisseurs, le temps de trouver une solution permanente à la hausse fulgurante des prix.

Selon le reportage de Sarah Désilet-Rousseau