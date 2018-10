Un texte de Catherine Poisson

On a eu 1000 personnes alors que l'année passée on avait eu près de 2000 personnes. Je ne sais pas si c'est la température fraîche qui a joué en notre défaveur, mais on s'attendait à plus d'achalandage , admet la coorganisatrice de l'événement, Caroline Smith.

Malgré tout, elle estime que la présence des microbrasseries de la région a été particulièrement appréciée des festivaliers. Le nouvel aménagement du site qui comptait des zones intérieures et extérieures chauffées a également été remarqué.

L'aménagement cette année était complètement différent, on avait des meilleures installations, les gens sur place ont adoré , affirme celle qui est également directrice du Salon Gaspésien.

Ça ressemblait à un petit village sur le bord de l'eau, on oubliait qu'on était au centre-ville de Gaspé! Caroline Smith, coorganisatrice du Régional de la bière Desjardins

On a eu un artiste en résidence, des groupes de musique, et on a terminé nos soirées avec des DJ, tout ça a été très apprécié des festivaliers , ajoute-t-elle.

L'oeuvre de l'artiste graffiteur en résidence, Dominic Lessard, en processus de création. Photo : Roger St-Laurent

L'événement, qui est organisé par les organismes Salon Gaspésien et le Site historique Gaspé, Berceau du Canada, sera de retour pour une troisième fois l'an prochain, mais à une date encore inconnue.

On pense peut-être choisir une date où il fera plus chaud, mais c'est encore à l'étape de réflexion , précise Caroline Smith.