Les feux de cuisson, au Québec, c’est près du tiers des incendies de bâtiments résidentiels , souligne Benoît Gosselin, directeur adjoint administration et prévention au Service incendie de Cantley.

Pour Gatineau seulement, c’est un incendie sur quatre (25 %) qui est associé à un feu de cuisson. C’est l’équivalent d’un feu de cuisson par semaine. La majorité des incendies sont causés par l'erreur humaine, les distractions , soutient M. Gosselin.

Des pompiers effectuent une simulation de feu de cuisine. Photo : Radio-Canada/S.B.

Ce dernier estime qu’il faut éduquer la population relativement à ce qu’il faut faire et ne pas faire lorsque face à un feu de cuisson. Il y a beaucoup d’inconnu de la part des gens. C’est peut-être un manque d’éducation , croit-il.

Le Service incendie de Cantley est de ceux qui ont tenu une journée portes ouvertes dimanche afin de donner de l’information aux citoyens. On espère que la prévention qu’on fait d’année en année améliore [la situation].

Le plus important à retenir lorsque face à un feu de cuisson, c’est qu’il ne faut pas utiliser d’eau pour tenter de l’éteindre, surtout s’il est causé par de l’huile. Il faut tenter de couper la source d’oxygène du feu, en mettant le couvercle sur la casserole notamment. L’idéal est aussi, si possible, de retirer le chaudron de la cuisinière et d’éteindre les éléments.