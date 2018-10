Un texte d'Estelle Côté-Sroka

Il n'y aura pas de problèmes avec Phenix avec les déménagements , s'engage le Secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement.

Steven MacKinnon reconnaît qu'un changement lié à la province d'emploi pouvait occasionner des problèmes de paye par le passé. Après plusieurs mois de travail et de collaboration entre Services publics et approvisionnement Canada (SPAC) et les syndicats qui représentent les fonctionnaires fédéraux, le député de Gatineau se veut maintenant rassurant.

Nous avons appliqué et testé une solution. Steven MacKinnon, Secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

La solution identifiée par le gouvernement fédéral consiste essentiellement en un changement procédural. Les départements des ressources humaines doivent cibler le plus rapidement possible les fonctionnaires qui sont en voie d'être mutés dans une autre province.

Le Secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement et de l'Accessibilité et député fédéral de Gatineau, Steven MacKinnon. Photo : Radio-Canada

Il s'agit ensuite d'identifier le nouveau lieu de travail de ces fonctionnaires dans le système de paye avant leur date prévue de déménagement, puisque Phénix génère des erreurs lorsque des changements sont faits de manière rétroactive.

Plusieurs fonctionnaires fédéraux déménagent

Ce changement procédural est introduit alors qu'environ 2460 fonctionnaires de l'édifice Portage III, situé à Gatineau, déménageront au plus tard l'été prochain pour permettre la réalisation de travaux de rénovation majeurs d'ici 2025. La majorité de ces fonctionnaires déménageront à l'Esplanade Laurier, un complexe fédéral situé en Ontario.

SPAC a d'ailleurs mis en place une équipe spéciale pour coordonner le déménagement des employés de Portage III ainsi que la supervision des changements que cela signifie pour le système de paye. Cette équipe est responsable d'organiser des sessions d'information destinées aux fonctionnaires pour les appuyer dans ce processus.

Les fonctionnaires québécois qui devront travailler temporairement en Ontario peuvent par ailleurs demander à leur employeur d'augmenter les prélèvements à la source pour éviter les mauvaises surprises au moment du paiement des impôts.

Environ 3000 fonctionnaires travaillant au complexe Lester B. Pearson à Ottawa devront aussi déménager en prévision de travaux de réfection majeurs, qui débuteront à l'hiver 2019. Jusqu'à la fin des travaux prévue pour 2026, certains de ces fonctionnaires devront travailler à la Place du Centre, située à Gatineau.