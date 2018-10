Ils vont pouvoir cueillir eux-mêmes leurs citrouilles, un événement qui se tient pour la 3e année.

C'est aussi l'occasion de sensibiliser la population à la cause de la prévention du suicide. Il sera d'ailleurs possible de participer à plusieurs activités dont les profits seront versés au Centre de prévention du suicide du Témiscamingue.

Plus de 2500 citrouilles doivent être cueillies, explique la copropriétaire de la ferme, Lyne Bergeron. Elle s'attend d'ailleurs à un fort achalandage durant la journée.

On le fait parce qu’on est de producteurs de citrouilles. Les gens nous ont demandé d'en faire puis ça répond très bien. Puis on a choisi de s'associer au Centre de prévention du suicide. Puis les gens sont très généreux, on est content, ça répond très bien , dit-elle.

Elle ajoute que depuis qu'elle a perdu son frère il y a 6 ans, elle songeait à organiser une activité au profit du Centre du suicide. Je m'étais tout le temps dit depuis ce temps qu'à un moment donné, je ferais quelque chose. L'an passé, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui s'en venaient à notre journée d'autocueillette, on a décidé de faire un diner hot-dog au profit [du Centre] de prévention du suicide.

L'an passé, les activités entourant l’autocueillette ont permis d'amasser 1200 $ qui ont été versés au Centre de prévention du suicide du Témiscamingue.