À la foire agricole du comté de Norfolk, les producteurs laitiers sont consternés, et surtout très préoccupés. Ils accusent Ottawa de les avoir sacrifiés pour conclure un traité de libre-échange injuste.

Rappelons que, dans la nouvelle entente de l'ALENA (maintenant appelée Accord États-Unis-Mexique-Canada), Ottawa a accepté d’ouvrir 3,59 % du marché du lait et des produits laitiers canadiens aux produits américains. Une clause qui fait craindre le pire pour plusieurs producteurs d'ici.