Ce mauvais temps fait suite au temps sec et chaud de l'été qui a également nui aux champs de la province.

« On essaye de faire le plus possible avant l’arrivée de nouvelles précipitations », dit le fermier Kevin Bender dont les champs se trouvent à l’ouest de Red Deer.

Un autre fermier, Ian Chitwood, constate que jusqu’à 30 cm de neige sont tombés sur ses hectares à Airdrie. « La lumière se réduit chaque jour et l’on perd de la chaleur, dit-il. Des producteurs risquent de devoir déclarer [aux assurances] des pertes de récoltes. »

Selon le dernier rapport sur l’état des cultures en Alberta, environ 40 % des champs de la province ont été moissonnés jusqu’à présent. Cependant, ce pourcentage est 40 % en dessous de la moyenne des cinq dernières années, note le ministère de l’Agriculture.

La région Peace accuse même un retard de 58 % par rapport à la moyenne de 2013-2017, dit le rapport.

Le ministère s’attend à une baisse de qualité de la production en raison du mauvais temps, notamment pour le canola, l’orge et l’avoine.