Ce prix, remis par la Société du roman policier de Saint-Pacôme, est accompagné d’une bourse de 3 500 dollars offerte conjointement par un regroupement de libraires indépendants, la municipalité de Saint-Pacôme et la MRC de Kamouraska.

C’est un roman où, au tout départ, on retrouve des personnes qui se sont faites assassinées d’une façon qui semble très délicate dans le sens où elles ont un grand sourire sur le visage. Elles sont disposées dans des endroits publics sauf qu’elles ont deux petits trous dans la nuque parce qu’il y a deux balles. Alors c’est le contraire du meurtre sordide avec les atmosphères glauques, vraiment des victimes très bien présentées , indique Jean-Jacques Pelletier.

L'écrivain Jean-Jacques Pelletier Photo : Radio-Canada/Christian Côté

L’écrivain Jean-Jacques Pelletier ramène pour une seconde fois dans ce roman son personnage de l’inspecteur-chef Dufaux de la police de Montréal.

Dans ce roman-là et le précédent, il y a quelque chose qui est particulier. C’est que je l’ai écrit au je et au présent, on est toujours dans la tête de l’inspecteur, de sorte que c’est plus facile à ce moment-là d’avoir un contenu éditorial un peu tissé à même le texte et d’avoir son avis sur un paquet d’aberrations qu’il peut rencontrer comme on en rencontre tous dans la vie , précise Jean-Jacques Pelletier.

Jean-Jacques Pelletier avait déjà été lauréat du prix St-Pacôme en 2004 pour son roman Le bien des autres paru chez ALire.

Lors de la même remise de prix où Jean-Jacques Pelletier n’a malheureusement pas pu être présent, J.D. Kurtness a reçu le prix Coup de cœur à la suite d’un vote du public pour son œuvre De vengeance paru chez L'instant même.

J.D. Kurtness a reçu le prix Coup de cœur. Photo : Gracieuseté Société du roman policier de Saint-Pacôme

Par ailleurs, le prix Jacques-Mayer du premier polar a été remis à Kat Vandale pour La disparition de Christian Giguère, publié chez Héliotrope.

Tandis que le prix de la Rivière Ouelle de la nouvelle policière, catégorie senior, a été attribué à Caroline Émond de Lévis pour sa nouvelle Un plat qui se mange froid.