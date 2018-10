François-Olivier Hébert, précise qu'il est important de bien faire la différence entre le cannabis récréatif et le cannabis médicinal. Ce dernier étant beaucoup plus complexe à gérer.

Même si la consommation récréative pose moins de défi, il reste important que la population soit bien informée sur ce qu'elle consomme.

« On peut considérer que c’est un moment historique. Ça fait 80 ans qu’on dit que c’est une substance qui est dangereuse, poison, nocive, addictive, et tout. Il y a tout de sorte de mythes qui sont tout à fait faux qui circulent à travers l’information donc il va y avoir un moment de réorganisation, les gens vont comprendre ce que c’est, apprendre à gérer la ressource et à l’utiliser et ensuite les choses vont se régulariser. »

La formation des employés de la SQDC sera aussi primordiale croit le post-doctorant en biologie. Rappelons qu'à la mi-septembre, la SQDC n'avait toujours pas formé les quelque 300 personnes qui seront chargées de vendre la drogue dans ses succursales,

« C’est important d’être informé sur ce qu’on consomme, comment on le consomme et quoi consommer, dans quelles proportions et tout. Il va falloir que les employés soient bien formés et puissent bien conseiller les gens »

Le cannabis sera officiellement légalisé le 17 octobre prochain.