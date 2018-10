L’organisme L’Archipel d’Entraide, qui vient en aide aux itinérants, a connu un bon de 30 % de sa clientèle l’an dernier. La directrice générale de l’organisme, Diane Morin, craint que la situation s’aggrave lors de la période hivernale.

« C’est 1300 demandes l’an dernier, indique-t-elle. C’est majeur et il n’y a pas eu d’ajouts de ressources. […] On le dit et on le redit : ça déborde. »

Instabilité résidentielle

Après avoir été épaulé par l’organisme L’Archipel d’Entraide, Maxime Robert est devenu pair aidant.

« J’étais sur l’aide sociale et je n’avais plus les moyens de me déplacer pour aller chez le médecin. Je manquais de sous et je ne connaissais pas les ressources », souligne-t-il.

Sans l'organisme, Maxime Robert n'aurait pas surmonté cette épreuve. « J’ai déjà vécu des épisodes d’instabilité résidentielle. Ça m’a aidé à me planter les pieds et à m’organiser », ajoute-t-il.

Plus de 200 personnes ont couru dans les rues du quartier Saint-Roch dimanche pour amasser des fonds et sensibiliser la population à l’itinérance. La course proposait plusieurs niveaux d’épreuves, variant de 1 km à 15 km.