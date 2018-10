Le Cineplex de Summerside est le premier cinéma sur l’île à offrir des « représentations adaptées aux sensibilités sensorielles ».

Ces projections ont surtout été développées pour aider les jeunes atteints d’un trouble du spectre de l’autisme à se sentir à l’aise dans les salles de cinéma. Le bruit, le nombre de personnes et la noirceur pouvaient être une source d’angoisse pour eux.

Kevin MacCormack et son fils Luke vont assister à une projection de film adapté pour les jeunes autistes. Photo : Sarah MacMillan / CBC

Justement, l’un d’eux, Luke, était présent à Summerside samedi, pour visionner le film « Les abominables petits-pieds ».

Son père Kevin MacCormack espère que son fils va trouver l’expérience agréable. Dans les représentations conventionnelles, il doit souvent quitter la salle peu de temps après le début du film.

Il est très inconfortable, il se bouche les oreilles et il veut juste s’en aller. Il peut écouter de la musique dans la voiture, mais quelque chose aussi fort que ça, ça le dérange vraiment. Kevin MacCormack, père d'un jeune garçon autiste

L'autisme est un trouble envahissant du comportement, qui se manifeste généralement chez les personnes atteintes par des troubles de la communication, par de la difficulté à comprendre les situations sociales et les attentes de l'entourage, par des troubles sensoriels et par des comportements répétitifs.

« Je pourrai savoir où je vais »

Pouvoir assister à une telle projection est un accomplissement pour Erynn Cormier. Cette mère de deux enfants autistes milite depuis un an pour que de telles projections aient lieu à Summerside.

Son fils de 11 ans, Drew, dit qu'il est excité de pouvoir voir des films dans un environnement moins sombre et moins bondé.

Je pourrai voir et savoir où je vais, si jamais j'ai besoin de sortir de là. Drew, jeune de 11 ans

Erynn Cormier est mère de deux enfants autistes. Photo : Sarah MacMillan/CBC

Selon sa mère, les jeunes autistes se sentent spéciaux et inclus quand ils peuvent finalement aller au cinéma comme les autres jeunes de leur âge.

C'est génial pour eux de sentir qu'ils peuvent être dehors avec leurs pairs et non dans leurs maisons et isolés , explique-t-elle.

La Société de l'autisme de l'Île-du-Prince-Édouard s'est récemment jointe à Mme Cormier dans ses efforts pour inviter Cineplex à présenter les projections à Summerside.