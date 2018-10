À compter du 7 octobre, la ligne 504 sera divisée en deux sections distinctes.

Un premier trajet, le 504A King, commence maintenant à l'intersection de l'avenue Roncesvalles et de la rue Dundas Ouest et se termine près du quartier de la distillerie. Le second trajet, le 504B King, prendra ses premiers passagers à la station de métro Broadview, dans l'est, et se terminera près du Parc des expositions de Toronto dans l'ouest.

La Commission de transport de Toronto croit pouvoir améliorer le service de tramways au centre-ville de Toronto en scindant la ligne 504. Photo : Commission de transport de Toronto (CTT)/Green, Stuart

Les grands axes des nouveaux trajets : 504A King : avenue Roncesvalles, rue King, rue Cherry

504B King : avenue Broadview, rue King, rue Dufferin

Les itinéraires plus courts nous permettent d'offrir un service plus efficace et de respecter davantage les horaires , indique le porte-parole de la CTT, Stuart Green. En raison de ces modifications, la ligne 514 Cherry n'existe plus en tant que trajet autonome, mais elle est remplacée par la ligne 504B King.

Plus le trajet est long, plus les risques de retard sont élevés. Stuart Green, porte-parole, Commission de transport de Toronto

Le seul changement que les usagers vont remarquer, c’est s'ils voyagent de l’avenue Broadview jusqu'à l'avenue Roncesvalles. Ils devront alors changer de ligne à Dufferin , ajoute Stuart Green.

La CTT précise qu'en période de pointe, la fréquence de passage des tramways sera sous les trois minutes. Pendant l'heure de pointe matinale, la durée du trajet complet de la ligne 504 était de 122 minutes avant les changements. Elle sera désormais réduite à 108 minutes pour la ligne 504A et à 98 minutes pour la ligne 504B. La CTT assure aussi que ces modifications n'entraînent aucun coût supplémentaire.

Depuis le lancement de son controversé projet pilote sur la rue King, la CTT indique que le nombre quotidien d'usagers sur la rue King est passé de 72 000 à 80 000.