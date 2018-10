Peu après être arrivé en Corée du Sud en provenance du Nord, le chef du département d’État a posté sur Twitter une photo le montrant marchant en compagnie de Kim Jong-un, avec cette légende : « Eu une bonne visite à Pyongyang pour voir le président Kim. Nous continuons de progresser sur les accords intervenus au sommet de Singapour. Merci de nous avoir accueillis, ma délégation et moi-même ».

Kim Jong-un et Mike Pompeo ont déjeuné à la prestigieuse résidence d’État Paekhwawon (Jardin des cent fleurs).

Cette brève visite, la quatrième du secrétaire d’État américain cette année en Corée du Nord, était prévue initialement fin août, mais elle avait été annulée à la dernière minute par Donald Trump à cause, selon lui, d’une absence d’avancées dans le dialogue bilatéral.

Des progrès

Mike Pompeo a estimé que la Corée du Nord et les États-Unis continuaient de progresser vers la mise en oeuvre de l’accord trouvé lors du sommet du 12 juin à Singapour, qui a réuni Donald Trump et Kim Jong-un. Ce dernier avait alors, en termes vagues, accepté le principe d’une dénucléarisation.

À en croire un responsable de la délégation américaine, la visite de Mike Pompeo à Pyongyang s’est « mieux passée que la précédente », mais des efforts restent encore à faire. « On est loin du compte », a-t-il reconnu.

Un peu plus tard à Séoul, Mike Pompeo a informé le président sud-coréen Moon Jae-in qu'il avait discuté avec Kim Jong-un des étapes de la dénucléarisation entreprise par la Corée du Nord et de la question du contrôle de ces mesures, a précisé le porte-parole de la présidence sud-coréenne.

Ils ont également convenu de la création d'un groupe de travail pour discuter de la procédure de la dénucléarisation et d'un second sommet entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen.

Mike Pompeo était vendredi à Tokyo. Il doit gagner Pékin avant de regagner les États-Unis lundi.