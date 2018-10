Les recherches pour retrouver les milliers de victimes disparues lors de la catastrophe du 28 septembre sur l'île de Sulawesi, anciennement appelée île de Célèbes, seront interrompues le jeudi 11 octobre, date à laquelle elles seront présumées mortes.

Ce serait un miracle de trouver quelqu’un en vie. Muhammad Syaugi, chef de l'agence indonésienne de recherches et de secours

Les équipes de secours craignent que des milliers d'autres dépouilles ne se trouvent dans deux quartiers de Palu particulièrement dévastés, où des corps continuent d'être retrouvés dans les décombres de bâtiments effondrés.

« Sur la base des informations des chefs (de village) de Balaroa et Petobo, environ 5000 personnes n'ont pas été retrouvées », a déclaré le porte-parole de l'agence indonésienne de gestion des catastrophes, Sutopo Purwo Nugroho.

Il explique que les autorités tentent toujours « de confirmer ce chiffre ».

« Il n'est pas facile d'obtenir le nombre exact de ceux qui sont pris au piège dans les glissements de terrain, la liquéfaction [du sol], ou la boue », soutient-il.

Initialement, un millier de personnes étaient considérées comme disparues dans l'agglomération de 350 000 habitants.

Le 28 septembre, une grande partie du quartier Petobo s'est enfoncée dans la terre quand les secousses telluriques ont transformé le sol en sables mouvants, un phénomène de liquéfaction du sol qui peut parfois accompagner un séisme. Un vaste complexe de logements sociaux a également été englouti à Balaroa.

Les autorités estiment que des centaines de personnes ont été enterrées vivantes et envisagent de faire de ces zones des lieux de sépultures collectives.

Des secours tardifs

Après s’être fait attendre pendant des jours, les secours redoublent maintenant d’efforts pour venir en aide aux 200 000 sinistrés de la catastrophe.

L’aide internationale a commencé à affluer. Oxfam, la France et la Suisse ont notamment envoyé des unités de traitement de l'eau et des abris d'urgence.

Des avions de transport Hercules transportant des vivres fournis par l'Australie et les États-Unis ont également atterri à Palu.

Les provisions sont chargées par l’armée sur des camions ou sur des hélicoptères qui les distribuent dans les zones les plus reculées coupées du monde par le désastre.

Ils ont des besoins énormes, car la route est coupée, et n'est accessible que par les airs. Lieutenant Reinaldo Apri, pilote d’hélicoptère

Plus de 82 000 soldats et personnels civils, de même que la Croix-Rouge indonésienne et des bénévoles, sont déployés sur le terrain.

Un appareil affrété par l'ONG Save the Children et un autre transportant une équipe médicale sud-africaine sont aussi arrivés à Palu.

L'ONU a par ailleurs déclaré vendredi être en quête de 50,5 millions de dollars pour mettre en oeuvre un plan d'« activités de secours immédiat ».

Des besoins énormes

La tâche s’avère toutefois être monumentale, car des dizaines de milliers de personnes touchées par la catastrophe dépendent entièrement de l'aide pour survivre.

« Il n'y a nulle part où se procurer de la nourriture, rien n'est ouvert », se désole Sela Fauziah, 18 ans, qui patiente dans le marché central de Palu avec des centaines d'autres pour récupérer des aliments distribués par l'armée.

Les besoins sont criants pour tous ceux qui n'ont plus de logement, mais la situation est encore plus désespérée dans les endroits reculés.

Simsom Mudju, un habitant de Lindu, est venu à Palu par hélicoptère pour alerter les autorités sur le sort de sa communauté.

« Je viens à Palu pour signaler qu'on a besoin de tentes, car 95 % de notre village a été détruit », explique-t-il.