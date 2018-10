Un texte de Catherine Bouchard

À peine les manteaux accrochés, un acteur cogne contre le mur, monte sur le bureau de l'entrée et emporte le groupe vers le sous-sol. Cette scène donne le ton pour la visite de la vieille prison qui s'en suit.

Tout au long du parcours, les acteurs de Délirium incarnent des prisonniers aux troubles de santé mentaux qui prennent le contrôle de la prison.

La noirceur de la prison est largement exploitée pour mettre la table aux personnages excentriques aux cris stridents. La journaliste de Radio-Canada a d'ailleurs été enfermée seule dans une cellule un instant lors de la visite.

Le spectateur est très impliqué dans ce parcours où les comédiens interrogent beaucoup le groupe ou encore leur font faire certaines tâches.

L'activité est sur réservation seulement et s'adresse aux 16 ans et plus. De nombreuses dates sont disponibles tout le mois d'octobre et au début novembre.