L’été a été très dur ici à Fredericton donc l’idée c’était de se rassembler et la musique nous donne une chance d’être à la même place au même moment pour se dire que Fredericton c’est une belle ville et qu’il faut continuer , explique David Myles, auteur-compositeur-interprète et animateur du concert Fredericton Strong.

David Myles, auteur-compositeur-interprète. Photo : Radio-Canada

La salle du Centre Aitken débordait samedi soir, car plus de 3000 personnes ont acheté des billets pour le concert. L'organisation s'attendait plutôt à recevoir 2500 spectateurs.

Des sièges ont été ajoutés pour accommoder les quelque 500 spectateurs en plus.

Collecte de fonds

Les profits du concert iront à trois organismes de la région qui ont aidé lors de la fusillade, soit la Croix-Rouge du Nouveau-Brunswick, la Fondation canadienne de la santé mentale du Nouveau-Brunswick et la Fondation de l’hôpital Chalmers.

Une minute de silence est prévue pendant le concert ainsi qu'un discours du maire de Fredericton, Mike O'Brien, pour souligner la perte des quatre victimes : Donald Robichaud, Bobbie Lee Wright, la policière Sara Burns et le policier Robb Costello.