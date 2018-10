Ce prix sera remis à une femme de 18 ans et plus qui est très engagée dans le milieu de l’éducation postsecondaire en français. L’annonce a été faite par le président du conseil d’administration du Collège Mathieu, Réal Forest.

La personne choisie n’est pas encore connue. Un comité de sélection recevra les candidatures et fera des recommandations au C. A. du Collège. C’est ce dernier qui prendra la décision finale.

À lire aussi : Cent ans de femmes francophones remarquables

Irène Fournier Chabot est née en 1931 et a consacré 38 ans de sa vie à des initiatives, des campagnes et des programmes associés au Collège Mathieu. Elle est décédée en janvier dernier et ses funérailles ont eu lieu quelques jours plus tard à l'église Saint-Jean-Baptiste de Ferland, en Saskatchewan.

Avec ce prix, le Collège Mathieu dit vouloir reconnaître le travail d’une femme remarquable qui a énormément contribué « à la promotion et à la préservation de la langue française et de sa culture ».