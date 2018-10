Selon un message publié sur son compte Facebook, le groupe est à la recherche de six guitares et d’une mandoline subtilisées dans une remorque entre minuit et 9 h 30 vendredi matin à New Westminster.

Des instruments de grande valeur

« Ces instruments sont irremplaçables et ont une valeur inestimable pour les membres du groupe, indépendamment de leur valeur monétaire », souligne le message.

La liste des instruments disparus compte une guitare électrique Fender Esquire de 1957, une guitare basse Fender Jazz de 1974, une mandoline électrique Gibson Florentine de 1954, ainsi que des guitares acoustiques Gibson SJ200 et Dove.

Le groupe offre une récompense de 5000 $ si ses précieux instruments sont retrouvés ou pour toute information permettant de les retrouver.