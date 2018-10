Les résidents de trois immeubles en copropriété ainsi que les propriétaires du Swiss Hotel de la rue Cumberland ont fait front commun pour embaucher la firme.

Selon eux, la situation sécuritaire dans le quartier s'est détériorée dans les deux dernières années, notamment avec la présence de refuges et de centres d'injection supervisée.

Ils déplorent que de nombreux flâneurs intimident, harcèlent ou dérangent les résidents et estiment que le Service de police d'Ottawa n'a pas les ressources nécessaires pour faire face au problème.

Pour nous, comme petit hôtel à Ottawa, dans le centre-ville, on a beaucoup de touristes qui viennent et c’est leur premier sentiment, leur première expérience dans la capitale du Canada. Ils sont toujours de plus en plus surpris, parce qu’ils pensent que le Canada est un pays riche , a indiqué Artem Barry, gérant de l’hôtel Swiss à Ottawa.

Artem Barry, gérant de l'hôtel Swiss Hotel à Ottawa. Photo : Radio-Canada

On préfèrerait que les taxes qu’on paie déjà soient mieux distribuées pour que ces problèmes n’existent pas ou qu’il y ait plus de logements abordables. Artem Barry, gérant du Swiss Hotel d'Ottawa

Keith Nuthall, président du syndicat du 222, rue Besserer, note les mêmes problèmes. Parfois, des gens étaient victimes d’abus verbal de la part des itinérants. Parfois, ces derniers vendaient de la drogue. Évidemment, les policiers n’ont pas assez de ressources pour toujours se déplacer ici , a-t-il expliqué.

Il croit que la Ville a trop concentré son offre de services sociaux, ce qui crée des communautés de gens qui ont des dépendances ou des maladies mentales à l'intérieur de la communauté de la Ville .

Il indique que son regroupement a décidé d’embaucher une firme privée pour patrouiller le secteur et interagir avec les itinérants pour leur faire savoir qu’il y a d’autres endroits où ils pourraient aller, considérant le nombre important de services sociaux qui sont présents en ville , a fait valoir le représentant.

Il s'agit d'un projet pilote qui durera jusqu'à l'hiver, après quoi une évaluation sera faite pour déterminer si l'opération a été un succès.

Des candidats favorables à l'initiative

La situation fait réagir les candidats aux élections municipales dans le quartier.

Thierry Harris, un candidat au poste de conseiller du quartier Rideau-Vanier, estime que cette situation prouve que les stratégies de lutte contre la pauvreté et la criminalité de la Ville ne fonctionnent pas.

Le candidat au poste de conseiller du quartier Rideau-Vanier, Thierry Harris. Photo : Radio-Canada

Je comprends parfaitement la frustration de ces résidents-là , a soutenu le candidat. Ce qui est préoccupant, c’est qu’on a l’impression que la police n’a pas les moyens pour faire son travail.

Je crois fortement qu’il faut augmenter la présence policière, mais en même temps cultiver des leaders de la communauté. Thierry Harris, candidat au poste de conseiller dans le quartier Rideau-Vanier d'Ottawa

Le conseiller sortant, Mathieu Fleury, a reconnu que la situation sécuritaire était problématique, mais a fait remarquer 20 policiers communautaires de plus seraient déployés dans le secteur cet hiver.

Le conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier, Mathieu Fleury. Photo : Radio-Canada