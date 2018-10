Il n'y a pas que les arbres qui sont tout en couleurs au Bas-Saguenay cette fin de semaine. Les œuvres des 85 artistes qui participent au Festival des couleurs du Fjord le sont aussi.

Avec comme thème « territoire inspirant, de la terre à la mer », les peintres profitent du décor majestueux et inspirant du Bas-Saguenay pour créer et présenter leur travail au public.

Élisabeth Lavoie, organisatrice de l'exposition à Petit-Saguenay croit que l'union fait la force.

« On a pensé qu’au point de vu publicité ce serait plus facile, parce qu’au fond les trois symposiums ont allaient chercher aux même places les publicités et aussi les commanditaires, ont allaient voir les mêmes, en espérance que regrouper on ait un plus gros montant », précise Mme Lavoie.

Le festival se tient jusqu'au 8 octobre.