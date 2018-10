C’est plutôt une mauvaise nouvelle, oui. Heureusement qu’on est déjà passé par là. Mais il reste que c’est très démotivant, très déstabilisant , confie le fromager et fondateur de la Ferme, Maurice Richard.

L’avis émis vendredi par le ministère de l’Agriculture (MAPAQ) aura des répercussions importantes pour la petite entreprise d’artisans de l’Estrie. Selon cet avis, certains fromages pourraient contenir la bactérie Listeria monocytogenes, responsable de la listériose. Il s’agit des fromages de chèvre au lait cru L'Ulvertom, Le Chèvre dargouse et Le Chèvre Dard qui ont été mis en vente jusqu'au 26 septembre inclusivement.

C’est l’équivalent de 500 kg de fromage qui devra être jeté, soit la moitié de la production annuelle de fromage. Les pertes sont évaluées à un peu plus de 20 000 $. Et la vente de fromage, c’est aussi 50 % du chiffre d’affaires de la ferme.

Ça ne présage pas de belles fins de mois pour ce qui reste à venir. Pour la relève, c’est assez déstabilisant. Moi, je suis sur le bord de la retraite , relativise-t-il.

Non seulement des profits seront perdus, mais c’est aussi l’équivalent de trois mois de travail qui s’envolent en fumée. Moi je m’occupe de la traite le matin, mon père fait le fromage à midi. C’est toute la production du troupeau de chèvres de cet été, juillet, août et septembre , déplore Olivier Hénault-Richard, président de la ferme écologique.

Olivier Hénault Richard, président de la ferme écologique Coop d'Ulverton et responsable du troupeau de chèvres. Photo : Radio-Canada

C’est la saumure qui serait à l’origine de la contamination, selon ce que croient les artisans. C’est ça qui est insidieux. Il faut garder [les fromages] durant deux mois avant de pouvoir les commercialiser et c’est pendant cette période-là, dans la salle d’affinage, que ça s’est contaminé. C’est un peu triste , commente M. Richard.

On cherche des solutions, ajoute M. Héneault Richard. On a commencé tout de suite un grand ménage dans ces places infectées-là et on repart en neuf.

En même temps, il sait que le risque d’une contamination fait partie de la réalité d’un artisan fromager, comme l’a d’ailleurs prouvé la crise de la listériose, qu’ils ont aussi vécue en 2008.

Ça fait partie de la vie d‘un fromage. C’est un bouillon de bactéries. Il y a de la vie dans un fromage de lait cru. C’est comme une éponge, ça absorbe.



Olivier Hénault-Rcihard, président de la ferme Coop d'Ulverton

Nous, on est près de la nature. Ces pathogènes se retrouvent dans la nature , poursuit M. Richard.

Lueur d'espoir

Tous les deux admettent que le MAPAQ a simplement fait son travail, malgré les répercussions que cela implique pour leur petite entreprise.

Eux appliquent les lois. Mais ce sont des lois qui, je crois, ne favorisent pas les artisans au lait cru particulièrement. Je sais qu’il y a de la tolérance à la listeria en France. Ici c’est présence ou absence. Dès qu’il y a présence, tu dois tout détruire, résume M. Richard.

Une lueur d’espoir subsiste cependant pour la ferme. Ce qu’il nous reste comme lueur d’espoir, c’est d’avoir un peu de fromage à offrir pour le temps des Fêtes , note-t-il.

Si ça ne marche pas pour les Fêtes, alors y’a encore plus de nuages et d’incertitudes à l’horizon, ça c’est sûr. Maurice Richard, artisan fromager

Aucun cas de maladie n’a été détecté en lien avec la consommation de fromage en provenance de la Coop d’Ulverton.