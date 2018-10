Un texte de Piel Côté

Dans l'étable de la ferme Bégin, la frustration se fait sentir. Le producteur laitier Patrice Bégin trouve que la situation est difficile, d'où l'importance de prendre la parole sur les médias sociaux.

« Les consommateurs ont le droit de tout savoir. On faisait confiance à nos gouvernements et à plusieurs reprises, ils nous ont laissés tomber et on va dire les vraies choses ».

Patrice Bégin, producteur laitier Photo : Radio-Canada/Piel Coté

Un message posté sur les médias sociaux par plusieurs fermiers appelant à consommer canadien a été partagé par des centaines d’internautes.

N'en demeure pas moins que les producteurs n'ont pas le dernier mot dans cette situation, explique M. Bégin, qui vient de reprendre l'entreprise familiale.

« Le monde va manger quand même. Est-ce qu'ils vont embarquer ? Au bout de la ligne, c'est le consommateur qui décide, on dira ce qu'on voudra, on fait ça pour nourrir le monde pis c'est eux autres qui ont le dernier mot et le gros bout du bâton », ajoute Patrice Bégin.

D’autres messages expliquant comment reconnaître le lait canadien ont également fait le tour du web.

Le président des producteurs de lait d'Abitibi-Témsicamingue, Gabriel Rancourt Photo : Radio-Canada/Piel Coté

Dans sa ferme à Ste-Rose-de-Poularies, le président des producteurs de lait d'Abitibi-Témiscamingue, Gabriel Rancourt met en garde les consommateurs qui réclament des bas prix et blâment les producteurs laitiers.

Le prix du litre de lait qu'obtenait les producteurs cet été était le même que celui de 2004, c'est-à-dire, 64 cents du litre.

« Mais ça n’a pas baissé pour les consommateurs. Pour nous le prix a baissé, mais dans les magasins, le prix est demeuré le même. Le prix au litre baisserait à 50 cents et on crèverait tous, on ferait venir ça des États-Unis, on fermerait les paroisses, on fermerait tout et ça serait fini. Ah, les producteurs, ils n'étaient pas assez efficaces, ils ont fermé. »

Selon Gabriel Rancourt, il est prématuré de se lancer dans des campagnes puisque les produits américains ne devraient arriver que dans plusieurs mois.