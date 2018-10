Ça nous fait chaud au coeur de voir que la communauté nous supporte comme ça, c'est vraiment vraiment beau, on aime ça , s’exprime Danny Desroches, chef pompier du service d’incendie de Cocagne.

Danny Desroches, chef pompier du service d’incendie de Cocagne. Photo : Radio-Canada

Malgré les dangers et les sacrifices, la brigade de 33 pompiers volontaires répond aux besoins de la population sans salaire, en plus de leur emploi quotidien.

Certains, comme le chef pompier, protègent la communauté depuis 1988.

Le service d'incendie de Cocagne est un pôle important dans la communauté. Photo : Radio-Canada

C'est une des meilleures manières d'aider ta communauté. Rendre service à du monde dans un désastre, dans leur pire temps de leur vie. Nous autres on va leur remonter leur morale et on va les supporter , explique Danny Desroches.

Il y a plus de 30 pompiers volontaires à Cocagne. Photo : Radio-Canada

Un noyau de quatre pompiers volontaires assiste au quotidien de Cocagne depuis la fondation de la caserne : On ne se connaissait pas du début, on est devenu plus proche ensemble et maintenant c'est une famille. Ils disent qu'on est les vieux, mais nous on dit qu'on est les gars d'expérience , lance à la blague le chef pompier.

Les quatre premiers pompiers volontaires de Cocagne. Photo : Radio-Canada

Accidents de la route, sinistres et incendies, ces vieux routiers ont profité de la journée pour se remémorer les débuts plus minimalistes de la caserne.

On est arrivé ici, il n’y avait que deux camions et une camionnette pour nous emmener et un livre de référence donc on se débrouillait le mieux qu'on pouvait , dit pour sa part Yvon Goguen, pompier volontaire depuis 30 ans.

Quant à Danny Desroches, il quittera ses fonctions de chef pompier lundi, mais il compte passer le flambeau à la relève.

Avec les informations de Jean-Philippe Hughes