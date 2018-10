Un texte de Catherine Poisson

En choisissant d'écrire sur la maladie d'Alzheimer, l'auteur Simon Côté savait pertinemment qu'il s'aventurait en terrain miné. D'autant plus qu'il avait décidé de faire de sa pièce, Sans retour, une comédie.

C'est dix fois plus difficile que toute autre forme d'humour. Il faut que tu pèses tes mots, tu ne veux pas atteindre une personne directement dans ce qu'elle vit , précise-t-il.

L'auteur, qui a lui-même côtoyé des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, s'est assuré de trouver les mots justes pour faire rire son public sans le blesser.

J'ai fait beaucoup de lecture et j'ai été en contact avec la mère de l'humoriste Anne Roumanoff, dont le mari est décédé de l'Alzheimer. Je lui soumettais mes textes et elle me disait si c'était trop sérieux ou trop ludique, elle m'aidait à corriger le tir , explique Simon Côté.

Les gens rient pendant 95 % de la pièce. Il y a trois pages de texte où l'état de madame Célestine se dégrade, là c'est plus difficile... mais les gens se reconnaissent là-dedans et c'est ça la vie. Simon Côté, auteur

Bien que ce soit le personnage principal qui soit atteint de la maladie, l'auteur a voulu s'attarder particulièrement aux proches de madame Célestine et à leur réalité.

Sans retour aborde la maladie d'Alzheimer de manière humoristique. Photo : Martyne Sirois

Les gens qui sont atteints d'alzheimer, ils vivent dans le présent. Le passé est moins là et ils ne pensent pas au futur. Par contre, les gens autour, ils ont tout le bagage du passé qui est très présent dans leur tête. lls se souviennent de la personne qu'elle était, de ce qu'elle est rendue et de ce qu'elle va devenir. C'est ça le gros enjeu , souligne-t-il.

Ainsi, pour les spectateurs qui accompagnent, ou ont déjà eu à le faire, un proche atteint de la maladie, la pièce agit comme une thérapie.

Absolument, c'est une thérapie. Pour ceux qui sont vraiment dedans en ce moment, c'est très dur. C'est une façon d'évacuer le stress et certaines émotions par rapport à ça. Et pour ceux qui ne sont pas vraiment près de ça, ça touche quand même , assure Simon Côté.

Personnellement, même après toutes les répétitions, chaque fois que je vois la scène triste de la fin, je pleure comme un bébé , ajoute l'auteur.

La pièce de théâtre Sans retour sera présentée à Sainte-Anne-des-Monts le 9 novembre, et à New Richmond le 10 novembre.