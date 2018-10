Adam Schwartz, qui a lui-même été victime d’intimidation et d’exclusion à l’école, souhaitait clamer haut et fort qu’il est tout à fait acceptable d’être différent.

Témoignage personnel

Pour créer son héroïne, Adam Schwartz s’est appuyés sur sa propre expérience. « J’ai toujours voulu appartenir à un groupe et j’ai tout fait pour y arriver, mais je n’ai jamais réussi », confie-t-il.

Ce rejet de la part des autres enfants l’a conduit à se rejeter lui-même. « J’étais incapable d’accepter que j’étais différent des autres et unique, à ma manière », explique-t-il.

« C’est dommage », poursuit-il, parce que « j’aurais pu avoir une meilleure vie si j’avais simplement pu être “cet Adam”, au lieu de toujours tenter de me fondre dans la masse ».

Donner une impression positive de l’autisme

C’est pour cela qu’il a créé Ana, l’héroïne de Ana and the Substitute Teacher (Ana et le l’enseignant suppléant).

« Même si Ana ne se fond pas dans la masse, ça ne la dérange pas », explique l’auteur.

Elle misera sur sa différence pour sauver ses enseignants et camarades de classe de l’emprise d’un suppléant machiavélique.

« C’est un livre qui parle d’inclusion et de notre besoin, comme autistes, d’être acceptés et de faire preuve de la même force qu’Ana », précise M. Schwartz.

L’oeuvre a été illustrée par Cathi-Anne Cook et a été lancée à Winnipeg samedi matin.