Un texte de Rosalie Dumais-Beaulieu

C'est la deuxième fois qu'une journée de recrutement pour les complexes Club Med partout à travers le monde est organisée au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L’organisation doit encore se faire connaître en région, croit le directeur du Centre de formation professionnelle (CFP) de Jonquière, Carl Dumas.

On avait prévu avec les gens du Club Med que ça allait être difficile les deux, trois premières années parce que ça ne fait pas vraiment partie de notre culture encore. Les gens ne connaissent pas vraiment Club Med, ne connaissent pas les valeurs. Carl Dumas, directeur du Centre de formation professionnelle de Jonquière

L’attrait de Charlevoix

Club Med s'est lancé le défi audacieux de doubler le nombre d'employés québécois dans leur rang.

Dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, l'organisation mise sur l'ouverture de l'établissement à Petite-Rivière-Saint-François dans Charlevoix en 2020 pour atteindre son objectif.

D'habitude les gens ont des travail non permanent de trois, quatre ou cinq mois. Nous on va ouvrir toute l'année, précise le directeur du recrutement chez Club Med, Hendel Duplessy. Tu pourras te relocaliser à Petite-Rivière, habiter là-bas et avoir ton emploi à l'année.

Le CFP de Jonquière travaille en étroite collaboration avec Club Med afin d'inciter les étudiants en cuisine ou en tourisme à travailler à l'étranger.