Une délégation du comité forêt de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) s'est d'ailleurs rendue à Ottawa cette semaine pour discuter du dossier du caribou forestier.

Le maire de Lebel-sur-Quévillon Alain Poirier était de la délégation qui a tenu plusieurs rencontres avec des représentants du gouvernement fédéral et de l'opposition officielle à Ottawa.

Au mois d'octobre, il va y avoir un rapport qui va être divulgué au niveau de l'état du caribou pour le Canada. On avait eu une rencontre ce printemps à Ottawa et ce dont on nous faisait part à ce moment-là est que la ministre de l'Environnement va regarder la harde de caribous et va arriver avec des mesures mur à mur pour l'ensemble du Canada , explique le maire Alain Poirier.

L'objectif de la délégation de l'UMQ était de sensibiliser les politiciens sur la nécessité de respecter les particularités régionales dans le dossier du caribou.

On craint que le caribou soit défini comme une espèce en péril et qu'à ce moment, il puisse y avoir des impacts sur la foresterie et la villégiature. Alain Poirier.

Nous on ne voulait pas ça, on voulait s'assurer qu'Ottawa travail avec Québec dans ce dossier-là, dit-il. Au niveau du rapport, notre inquiétude était au fait que le rapport sorte et qu'ensuite on soit pris avec des décisions sans avoir été réellement consulté, surtout les municipalités qui sont impactées par la forêt.

L'UMQ s'inquiète des répercussions économiques que pourrait avoir une décision sur le caribou dans les régions forestières du Québec.