Les juges ont accordé une note finale de 46,950 au duo canadien.

Les Américaines Nicole Ahsinger et Cheyenne Sarah Webster ont mis la main sur la médaille d’argent avec 46,750 points, alors que les Françaises Léa Labrousse et Marine Jurbert ont terminé troisièmes avec 46,550 points.

Cette épreuve de la Coupe du monde a servi de test à la nouvelle paire canadienne en vue des championnats du monde qui se tiendront à Saint-Pétersbourg en Russie du 7 au 11 novembre.

Millette apprécie de se retrouver avec MacLennan, double championne olympique en solo.

« Je suis donc contente de l’avoir à mes côtés pour me donner quelques conseils sur les façons de gérer le stress et les trucs techniques de trampoline! »

« Nous sommes très contentes et surprises! Ce n’était pas nos meilleures routines, mais nous pouvons encore nous améliorer pour les Championnats du monde qui auront lieu dans un mois. Ça me donne de la confiance! Nous avons changé de partenaires. Sophiane Méthot et Rachel Tam seront l’autre équipe aux mondiaux. Les entraîneurs et la fédération croient que c’est plus compatible », a dit Milette, 21 ans.

Au Portugal, Méthot a fait équipe avec la Torontoise Samantha Smith. Elles ont pris la 11e place des qualifications avec 56,850 points, ce qui a mis un terme à leur parcours, puisque seules les huit premières passaient à l’étape suivante.

Aux Championnats panaméricains seniors au Pérou, à la mi-septembre, Méthot avait gagné deux médailles d’or, soit une à l’épreuve individuelle et l’autre en synchro en compagnie de Milette.

Les Canadiennes ont aussi pris part à la compétition individuelle où MacLennan a obtenu l’argent. Smith, Milette et Méthot n'ont pas réussi à se qualifier pour la finale.