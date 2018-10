Un texte d’Angie Bonenfant

Si on lui en donnait le temps, le candidat Bruce McConville parlerait du controversé refuge pendant des heures. Ce membre du collectif SOS Vanier est de toutes les batailles qui visent à freiner la construction de l’hébergement pour personnes itinérantes au 333, chemin de Montréal.

M. McConville a été candidat au poste de conseiller dans le quartier Vanier à deux reprises, soit en 2003 et 2006. Cette fois, il se présente à la mairie.

En entrevue à Radio-Canada, il a accusé le maire sortant et le conseil d'avoir brisé les règles en approuvant le projet de construction sans avoir consulté les résidents du secteur.

La loi dicte clairement que l'inclusion de la communauté doit faire partie du processus. La Ville a ignoré cette exigence, a-t-il déclaré. La Ville n'a pas fourni d'information adéquate. Elle l'a seulement fait quand elle a été forcée de le faire. Et, le processus de consultation mis en place n'avait aucun sens.

Le candidat à la mairie d'Ottawa, Bruce McConville. Photo : Radio-Canada

M. McConville a rappelé que le site où sera construit le nouveau refuge jouit d'une protection spéciale qui empêche ce type d’hébergement de s'installer à cet endroit, mais que le conseil a fait fi des arrêtés municipaux.

Avant de voter sur la proposition et pendant la présentation, a-t-il raconté, l'avocat de la Ville qui est contre cette protection a dit à tous les conseillers qu'ils n'étaient pas autorisés à prendre en considération les ramifications sociales du refuge dans leur processus de délibérations.

Bruce McConville prétend que la communauté de Vanier ressent déjà les impacts de la décision du conseil d’approuver ce projet. On constate une dévaluation des propriétés, avance-t-il. Beaucoup de résidents ont quitté, ce qui cause un déclin de la population francophone. M. McConville craint une augmentation de la criminalité, de la prostitution, de la consommation de drogue et des crimes violents.

La région a déjà commencé à se transformer en ghetto. Bruce McConville, candidat à la mairie d’Ottawa

Le candidat à la mairie Clive Doucet dont la plateforme électorale comporte plusieurs mesures pour combattre l’itinérance, est lui aussi contre le projet de méga refuge dans Vanier.

C’est la pire façon d’aider les personnes itinérantes, soutient-il. C’est une philosophie d’entreposage des plus démunis de notre société. Je ne peux pas supporter ça.

Le candidat à la mairie d'Ottawa, Clive Doucet. Photo : Radio-Canada

Clive Doucet propose plutôt la construction de plus petits refuges qui seraient dispersés un peu partout à travers la ville. Également, il veut davantage taxer les promoteurs immobiliers et utiliser les fonds pour offrir plus de ressources aux personnes démunies.

À ce sujet, M. Doucet déplore la trop grande place qu’occupent les promoteurs immobiliers dans l’aménagement du marché By. On a des promoteurs qui siègent sur le conseil de gestion du marché By. Ce n’est pas normal, déplore-t-il. Ça devrait être des résidents du quartier qui siègent là.

Pour sa part, Bruce McConville soutient que les promoteurs immobiliers ont fait beaucoup de lobbying pour chasser l’Armée du Salut du marché By. La proximité entre le maire sortant Jim Watson et les promoteurs est bien trop grande, estime-t-il.

Le maire sortant d'Ottawa, Jim Watson. Photo : Radio-Canada

Jim Watson, qui sollicite un troisième mandat à titre de maire, est en faveur de la construction du refuge dans le quartier Vanier. Il n’était toutefois pas disponible pour une entrevue portant sur sa position.

Son rôle dans l’approbation du projet fait l’objet d’une plainte formulée par un résident de Vanier, Philippe Denault, auprès de l’Ombudsman de l’Ontario.

Bruce McConville et Clive Doucet promettent d’annuler la décision de construire un refuge de 350 lits dans le quartier Vanier, s’ils sont élus.