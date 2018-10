C'est que les citoyens pourraient ne plus pouvoir utiliser la piscine Youville, propriété du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS AT).

La structure doit subir d'importantes rénovations et la Ville de Rouyn-Noranda a renoncé à la location de la structure, qui selon elle coute de plus en plus cher.

Le directeur général du Cégep, Sylvain Blais, affirme que l'établissement tente tant bien que mal de maintenir ouverte sa piscine pourtant vieillissante.

On a dit qu'on essayera de la maintenir en vie le plus longtemps possible. Sylvain Blais

On a apporté des réparations majeures depuis plus d'un an, dit-il. Au moment où on avait effectué ces travaux-là, la firme d'ingénierie avec qui on avait travaillé nous avait dit qu'on pourrait penser qu'on a 4 ou 5 ans devant nous. Je vous dirais il doit nous en rester 3 ou 4. Il est important et urgent d'être en mesure de travailler à déposer le projet du complexe sportif dans son entier et obtenir une réponse favorable des gouvernements.

Le projet de complexe multisports regroupe quatre partenaires, soit la Ville de Rouyn-Noranda, le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et la Commission scolaire de Rouyn-Noranda.