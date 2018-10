Riide fonctionne comme les applications des entreprises de covoiturage Uber et Lyft, mais repose sur une alliance entre des sociétés de taxi.

Elle permet aux usagers de payer et réserver leurs courses avec un cellulaire auprès de taxis traditionnels ou de chauffeurs opérant à titre privé.

Ces chauffeurs doivent avoir au moins 21 ans et sont sujets à une vérification d’antécédents criminels. Leurs voitures pas plus vieilles que sept ans doivent respecter les normes de sécurité.

Riide affirme que ses tarifs sont similaires à ceux pratiqués par les taxis de Saskatoon.

L’alliance de taxis à Martensville, une banlieue de Saskatoon, est menée par la société de transports United Group of Companies, propriétaire de United Cabs établie dans la Ville des Ponts.

Le conseil municipal de Martensville a accordé mardi 10 licences de taxis à Riide qui espère élargir son service dans le reste de la Saskatchewan au cours des prochains mois.

Riide fonctionne au Royaume-Uni depuis 2015. Elle existe également en Irlande et dans certaines villes des États-Unis, dont Washington DC. et Buffalo dans l’État de New York.