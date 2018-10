L’objectif était de rencontrer des représentants du gouvernement fédéral et de l'opposition officielle à Ottawa. La délégation de l'UMQ souhaitait sensibiliser les politiciens à la nécessité de consulter les municipalités et de respecter les particularités régionales dans le dossier du caribou.

Pascal Cloutier, maire de Dolbeau-Mistassini, croit que l'industrie forestière serait grandement affectée par le Plan de rétablissement du caribou des bois, qui prévoit la protection ou le rétablissement d'au moins 65 % d'un territoire occupé par l'espèce.

« Arriver avec une loi qui serait comme un coup de masse ce que ça ferait c’est qu’on perdrait l’équivalent de plus d’un million de mètres cubes de bois. Si on calcule, à tous les 100 000 mètres cubes c’est 300 jobs qui disparaissent. Évidemment ça affaiblit l’industrie. On sait que présentement l’industrie va bien on a des beaux projets sur la table et on veut que ça continue », fait remarquer Pascal Cloutier.

Alain Poirier, le maire de Lebel-sur-Quévillon, au Nord-du-Québec, a lui aussi pris part à ces rencontres. « Au mois d’octobre, il va y

avoir un rapport qui va être divulgué au niveau de l’état du caribou pour le Canada. Notre inquiétude est que l’étude sorte et qu’on soit pris avec des décisions sans avoir été réellement consultés. »

On craint que le caribou soit défini comme une espèce en péril. À partir de ce moment-là, il pourrait y avoir des impacts au niveau de la foresterie et de la villégiature. Alain Poirier, maire de Lebel-sur-Quévillon

L'UMQ s'inquiète des répercussions économiques dans les régions forestières, comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec.