À l'appel de SOS Méditerranée et Médecins sans Frontières, des manifestations ont eu lieu dans une trentaine de villes françaises, dont Marseille et Paris, mais aussi à Berlin, Bruxelles et Palerme.

À Marseille, entre le Vieux-Port et le quai de la Joliette, où le bateau est amarré depuis jeudi, plusieurs milliers de personnes, 3500 selon la police, ont formé une « vague orange » rappelant la couleur des gilets de sauvetage et du navire.

L'Aquarius ne pourra quitter son port d'attache s'il est privé de son pavillon panaméen, comme l'a annoncé le Panama.

Aux cris de « Aquarius bloqué, Europe naufragée » et de « Un pavillon pour l'Aquarius », les manifestants ont brandi de nombreuses pancartes sur lesquelles on pouvait lire notamment : « Sauver des vies est un devoir, pas un crime » et « Silence, on se noie ».

« L'inaction des États européens est criminelle. Il n'est pas acceptable de laisser des personnes se noyer sans leur tendre la main », a déclaré à la presse la cofondatrice et directrice générale de SOS Méditerranée, Sophie Beau.

Pétition européenne

Mme Beau a jugé la situation « extrêmement critique » en Méditerranée. Elle considère la route empruntée par les migrants sur des embarcations de fortune comme l'un des « axes parmi les plus meurtriers au monde ».

Une « vaste flottille de sauvetage » est, selon elle, indispensable, car « ce n'est pas aux ONG seules de relever le défi ».

À Paris, où des centaines de personnes se sont rassemblées place de la République, le président de SOS Méditerranée, Francis Vallat, a lancé un autre message.

« Nous ne pouvons pas être le seul bateau à ne pas avoir de pavillon tout simplement parce que nous faisons du sauvetage », a-t-il dit à Reuters.

« Je pense que les États de droit ne pourront pas faire autrement que d'avoir un sursaut, car si nous ne repartons pas, ce serait véritablement un scandale, en contradiction avec tout ce qui fait vivre nos démocraties, avec toutes nos valeurs », a-t-il souligné.

Une pétition européenne lancée le 28 septembre sur le web par l'organisation humanitaire a recueilli près de 200 000 signatures.

Contre les opérations de sauvetage

Le siège marseillais de SOS Méditerranée a été envahi vendredi par une vingtaine de militants de Génération identitaire, qui ont été arrêtés.

Des plaintes ont été déposées contre eux selon Frédéric Penard, le directeur des opérations de SOS Méditerranée.

Le groupuscule d'extrême droite dénonce les missions de sauvetage de l'Aquarius au large des côtes de Libye, qui favoriseraient selon lui un « raz-de-marée de l'immigration massive ».

Entre le 1er janvier et le 30 septembre, 82 100 migrants sont arrivés en Europe par la mer, dont 36 654 en Espagne, qui est la principale destination cette année, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

L'organisme des Nations unies précise que le nombre de décès en Méditerranée reste élevé, soit 1741 en 2018, mais en recul par rapport à l'an dernier (2676) et 2016 (3602).

Il souligne qu'avec 45 % des arrivées irrégulières en 2018, l'Espagne a reçu deux fois plus de migrants que la Grèce et sept fois plus que l'Italie, qui a atteint fin septembre son niveau le plus bas enregistré par l'OIM.