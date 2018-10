Le mois dernier, Sara May a fait peindre ce portrait d'Imelda, un bulldog français de trois ans, posant avec des fleurs.

Elle voulait alors retirer un graffiti du mur de brique extérieur de sa résidence de 117 ans. Elle a affirmé que sa tentative de retirer le graffiti n’a fait qu’empirer les choses. Elle a donc demandé au peintre René-Pierre Beaudry d’Ottawa, qui peint sous le nom de plume Arpi, d’améliorer cet espace.

M. Beaudry​ est arrivé à la résidence de Mme May sur l’avenue Stirling pour une consultation et quand le chien Imelda l’a accueilli à la porte, il a été gagné par l’inspiration.

Le peintre a complété la peinture murale en trois jours, terminant son travail le 14 septembre.

Contre les règlements municipaux

Sara May a indiqué qu’elle aime l’oeuvre et qu’elle se fait complimenter fréquemment par des gens qui circulent ou qui marchent près de sa résidence. J’ai blagué le mois dernier que j’ai pris une pause de me faire tatouer, faisant plutôt tatouer ma maison , a dit Mme May en riant.

Cinq jours après que l’oeuvre fut terminée, quelqu’un a contacté le Service des règlements municipaux d’Ottawa au sujet de la peinture murale.

Un inspecteur a photographié la résidence deux jours plus tard, a affirmé Sara May. Le 4 octobre, elle a reçu une lettre du Service des règlements municipaux la sommant de retirer l’oeuvre ou de la couvrir.

Si je veux altérer ma propriété – particulièrement d’une façon attrayante qui est approuvée par la communauté – je crois que je devrais pouvoir le faire. Sara May

Les règlements de la Ville d’Ottawa indiquent que les peintures murales dans les endroits où le zonage est résidentiel ne peuvent être installées que sur des écoles, des lieux de culte, des hôpitaux, bibliothèques, garderies ou centres communautaires.

C’est ce qui me dérange le plus : que la Ville essaie de me dire ce que je devrais faire avec ma résidence , a soutenu Mme May.

Le peintre, M. Beaudry, a affirmé que la décision de la Ville l’a peiné et a mis un frein à d’autres projets similaires.

Transformer un mur en fenêtre vers un univers d’imagination, c’est le but de l’art , a-t-il fait valoir. Je crois que c’est très important que les personnes grandissent et soient exposées à la créativité.

L'appui du conseiller municipal

Sara May a indiqué que le conseiller municipal de son quartier, Jeff Leiper, approuve l’oeuvre et qu’il a demandé au Service des règlements municipaux de ne pas appliquer l’ordre de retrait avant qu’il puisse présenter une résolution d’exemption devant le conseil municipal.

Alors que CBC News interviewait Sara May à l’extérieur de sa résidence, le maire d’Ottawa, Jim Watson, passait par là en voiture. Il a semblé donner son appui à l’oeuvre d’art.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson, passait en voiture alors que CBC interviewait la propriétaire de la résidence où a été créée l'oeuvre. Photo : Radio-Canada/Jean Delisle/CBC

Est-ce que le propriétaire de l’édifice est d’accord avec l’oeuvre? , a demandé le maire à Mme May, ce à quoi elle a rétorqué qu'elle était la propriétaire.

Envoyez-moi un courriel , a répondu M. Watson.

Mme May espère qu’avec le soutien de son conseiller et l’attention du maire de la Ville, qui fait actuellement campagne pour sa réélection, sa peinture murale sera épargnée.