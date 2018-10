Les élus municipaux de Toronto cherchent des solutions pour réduire ses déchets en plastique.

Un sondage a été mis en ligne sur le site internet de la Ville et les Torontois sont invités à se prononcer par exemple sur l'usage simple des déchets en plastique, comme les pailles et les ustensiles, sur les déchets prioritaires à traiter, sur la meilleure approche pour réduire l'impact environnemental et sur les meilleurs outils à long terme que la Ville devrait se doter pour réduire la pollution.

10 000 sondages ont été remplis jusqu'à maintenant et les citoyens auront jusqu'à la fin du mois pour participer.

Les résultats seront présentés au nouveau conseil municipal de Toronto, en 2019.

Des déchets en plastique récupérés dans le lac Ontario par une équipe de l'Université de Toronto. Photo : Radio-Canada/ Université de Toronto

Chaque année, plus de 650 kg de déchets en plastiques se retrouvent dans le lac Ontario en provenance de la rivière Don, selon une étude menée par l'Université de Toronto.

Ce qui inclut 21 000 résidus de polystyrène, 12 500 morceaux de plastique, 4 000 bouteilles d'eau en plastique, 2 700 bouchons et plus de 900 pailles.

Nous nous intéressons aussi à la présence de microplastique, sur le danger que cela représente pour les poissons et les organismes vivants. Nous savons que le plastique est présent dans nos cours d'eau Chelsea Rochman, professeure de biologie et écologie, Université de Toronto.

Chelsea Rochman rajoute que le plastique représente un grand danger pour l'écosystème, et que le plastique peut se retrouver dans le fleuve Saint-Laurent et éventuellement dans l'océan.